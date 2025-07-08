النصر يضم لاعب منتخب الإمارات جوناتاس

أعلن نادي النصر رسمياً تعاقده مع لاعب منتخب الإمارات جوناتاس سانتوس، قادماً من نادي العين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الكروي 2025-2026.

وجاء التعاقد مع سانتوس، الذي يُعد من العناصر الواعدة في المنتخب الوطني، في خطوة تؤكد رغبة "العميد" في تعزيز الخيارات الفنية بخبرات محلية قادرة على صنع الفارق في مختلف البطولات.

ويُعد جوناتاس سانتوس (مواليد 2000) من أبرز المواهب الإماراتية الصاعدة، حيث تدرج في صفوف أكاديمية نادي العين حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2020، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 60 مباراة مع "الزعيم" في مختلف المسابقات.

كما مثّل سانتوس منتخب الإمارات في الفئات العمرية المختلفة، قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول.