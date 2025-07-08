ذهبية وبرونزية للزيودي في الجائزة الكبرى البارالمبية

حصلت لاعبة منتخب أصحاب الهمم ونادي خورفكان للمعاقين، مريم الزيودي، على الميداليتين الذهبية والبرونزية خلال مشاركتها في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية في أولموس بالتشيك.

وفازت الزيودي بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح، ونالت أيضاً برونزية رمي القرص وسط منافسة قوية من بطلات العالم.

وقالت الزيودي لـ«الإمارات اليوم»: «تمكنت بفضل الميداليتين من التأهل للمشاركة في بطولة العالم، التي ستُقام في نيودلهي بالهند في سبتمبر المقبل».

وتابعت: «المنافسات كانت قوية، والفوز بالميداليتين منحني حافزاً كبيراً للاستمرار بالتدريبات بروح عالية، وحصد الميداليات الدولية، وأشعر مع الأسرة الرياضية الإماراتية بالسعادة في كل إنجاز يتم تحقيقه».

وأضافت: «تنتظرني تدريبات مكثّفة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الجاهزية الأفضل، قبل المشاركة في بطولة العالم، خصوصاً أنني حققت المركز الرابع خلال مشاركتي في مسابقة دفع الجلة فئة (F40) للسيدات في دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024)، وتعزيز ذلك الإنجاز بأفضل منه أو بأقل تقدير الحفاظ عليه هو أمر جوهري بالنسبة لي».