«ثينك بيغ» بطلاً لسباق «كيلسو ستيكس» الأميركي

نجح الجواد «ثينك بيغ» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، في تحدي اختباره الأول لمسافة الميل (1600 متر)، بإعلانه بطلاً لسباق «كيلسو ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» الذي جرى فجر أمس، على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

وأضاف «ثينك بيغ» (أربع سنوات)، بإشراف المدرب مايكل ستيدهام، الانتصار السادس في مسيرته، والأول له على مسافة 1600 متر، بعدما تألق على مسافات أقصر، ومن ضمنها تحقيقه هذا الموسم لانتصارين في سباقات السرعة لمسافة 1100 متر ولخيول الفئة الثانية «جروب2»، بتتويجه بلقب سباق «شاكرتاون» الذي جرى في أبريل الماضي على مضمار «كنيلاند» الأميركي، وأتبعه في مايو من هذا العام بلقب «توين سبايرز تيرف سبرينت» في يوم «كنتاكي ديربي» الشهير.

ونجح الفارس خوسيه أورتيز في تحقيق انطلاقة جيدة للجواد «ثينك بيغ» ووضعه خلال المراحل الأولى للسباق على مقربة من خيول المقدمة، والحفاظ على قدراته حتى المنعطف الأخير لمضمار «ساراتوغا»، وإطلاق العنان له مع دخول المسار المستقيم، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و32 ثانية و81 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الفرنسي «إنتيليكت» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس فلافيان برات، وحلّ ثالثاً الجواد الأميركي «وين فور ذا ماني» بإشراف المدرب مارك كاس وقيادة الفارس ديلان ديفيس.