«يونايتد إف سي» يتعاقد مع طارق أحمد

أعلن نادي «يونايتد إف سي»، عبر حسابه في «إنستغرام»، التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني السابق طارق أحمد، لتمثيل الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الموسم المقبل.

وحضر توقيع العقد الذي يمتد لموسم واحد، رئيس النادي، الروسي لليا كيبانو.

وانضم طارق أحمد إلى صفوف «يونايتد إف سي» قادماً من نادي دبا الذي لعب له في الموسم المنصرم بدوري الدرجة الأولى، وأسهم في صعوده إلى مصاف أندية دوري المحترفين. ويعتبر «يونايتد إف سي» سادس فريق يلعب له طارق أحمد، بعد أندية النصر والجزيرة وشباب الأهلي والشارقة ودبا، بينما يعد أول نادٍ يمثل فرق الشركات يلعب في صفوفه، بعد أن لعب سنوات عدة في صفوف المحترفين.