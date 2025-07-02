الهلال وفلومينينسي يلتقيان الجمعة في ربع النهائي

حقق الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي مفاجأتين مدويتين، بفوزهما على مانشستر سيتي الإنجليزي (4-3) بعد التمديد عقب التعادل (2-2) في الوقت الأصلي، وإنتر ميلان الإيطالي (2-0) توالياً، وبلغا الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم.



وضرب الفريقان موعداً مع بعضهما في ربع النهائي في المباراة المقررة يوم الجمعة الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو.