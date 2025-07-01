المهيري.. عاشق كرة القدم يتقلد ميداليتي بناء أجسام في 6 أيام

أحرز لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام ماجد المهيري، (30 سنة)، ميداليتين دوليتين خلال ستة أيام، محققاً إنجازاً لافتاً.

وحصد المهيري الميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي أقيمت في عجمان في فئة (الموسكولار فيزيك) 17 يونيو الماضي، وبعدها بستة أيام أحرز برونزية في بطولة (دبي برو) التي أقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي في فئة الفيزيك بتاريخ 22 يونيو الماضي، بعد نجاحه من تقديم مستويات مميزة في البطولتين، ليصبح عدد ميدالياته الإجمالي خمس ميداليات، ما يعكس إمكاناته الفنية.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «سبقت لي ممارسة كرة القدم لفترة طويلة، لكني لم أتمكن من الوصول لمراحل تناسب طموحي، تحولت بعدها لممارسة رياضة اللياقة البدنية (كروس فت) وتوقفت عنها بعد خمس سنوات دون إحراز أي إنجاز مهم».

وتابع: «انضممت إلى صالة أولمبيا لبناء الأجسام، وتدربت تحت إشراف المدرب المواطن جاسم آل علي، الذي أهّلني تدريجياً لأصبح لاعباً قادراً على المنافسة حتى وصلتني فرصة تمثيل المنتخب الوطني بإشراف المدير الفني زويد سالمين الزعابي، وأشعر بالسعادة البالغة للإنجاز الحالي، وطموحي الاستمرار في ذلك، وصولاً لتحقيق ميداليات ذهبية، وأنا عازم على ذلك في المستقبل المنظور».

ويتمتع اللاعب ماجد المهيري بمواهب مميزة في كثير من الجوانب، منها امتلاكه منصة على مواقع التواصل الاجتماعي مختصة بأخبار الدوري الإنجليزي، ويبلغ عدد متابعيه أكثر من ثلاثة ملايين متابع، إضافة إلى حسابات أخرى لنادي تشيلسي الإنجليزي الذي يشجعه، ومثلها ترصد أخبار الدوري الإيطالي.

وقال المهيري: «لا أملك حساباً خاصاً برياضة بناء الأجسام، على الرغم من كوني أحد أبطال هذه الرياضة، لكنني عاشق لكرة القدم وأخبارها، وهي التي تهمني أكثر، لما تتمتع به من شعبية جارفة».

وبعيداً عن الرياضة يعمل ماجد المهيري في قطاع الطيران المدني في دبي، بعد تخرجه في كلية التقنية، مؤكداً أنه يقسّم وقته بشكل دقيق لغرض التدريب والدوام بانتظام.