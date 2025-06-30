دبا يتعاقد مع الحارس عيسى الهوتي

أعلن نادي دبا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع حارس المرمى عيسى الهوتي لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين قادما من نادي كلباء وذلك في صفقة مميزة لما يتمتع به الحارس من مهارة فنية عالية وسبق له تقديم مستويات عالية مع "النمور" في المواسم الماضية.

وكان دبا قد تعاقد أيضا مع الحارس عبدالله سالم ناصر قادماً من الوصل، وجدد عقد حارسه المخضرم محمد سالم الرويحي.