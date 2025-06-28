دبا الحصن يختار مصر لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي

اعتمدت إدارة شركة كرة القدم في نادي دبا الحصن، مصر وجهة لإقامة المعسكر الخارجي استعداداً للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، على أن ينطلق المعسكر خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، ويستمر لمدة 20 يوماً، ويخوض خلاله الفريق الأول من أربع إلى خمس مباريات ودية.

وسيبدأ التجمع الأولي للفريق في أواخر يوليو، تحت إشراف المدرب المصري طارق السيد الذي تم التعاقد معه أخيراً لقيادة الفريق.

من جهته، أوضح رئيس شركة كرة القدم في نادي دبا الحصن، محمد عبدالله الطربان، أن اختيار مصر لإقامة المعسكر التدريبي جاء لأسباب جوهرية عدة، أبرزها تقارب الأجواء المناخية بين مصر والإمارات، ما يسهم في الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية، إلى جانب وجود أندية أخرى خليجية في معسكرات مماثلة هناك، ما يمنح الفريق فرصة لخوض مباريات ودية متكافئة.

وقال الطربان لـ«الإمارات اليوم»: «لن نواجه فرقاً تفوقنا فنياً بشكل كبير في المباريات الودية، تجنّباً لتلقي نتائج سلبية تؤثر في معنويات اللاعبين والجهاز الفني. نسعى إلى خوض مباريات تصاعدية المستوى، بهدف تحقيق الانسجام الفني، ومنح المدرب فرصة لتطبيق أفكاره الفنية والتكتيكية على أرض الواقع».

وأضاف: «اقتربنا من استكمال ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، وتبقى مركز المهاجم الصريح فقط، على أن نعلن عن جميع التعاقدات رسمياً فور انتهاء الإجراءات الروتينية»، مشيراً إلى أن جميع الصفقات تمت بالتفاهم مع المدرب طارق السيد.

وأكد الطربان أن الهدف الرئيس للفريق هو العودة مجدداً إلى دوري أدنوك للمحترفين، قائلاً: «طموحنا تحقيق المركز الأول في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، وندرك أنه سيكون موسماً صعباً، لذا نعمل على الاستعداد بأفضل صورة فنية وذهنية ممكنة».

وتابع: «نسعى إلى تكوين فريق قوي في مختلف المراكز، وقادر على المنافسة على المدى الطويل، من خلال الاستفادة من تجارب الفريق في الموسمين الماضيين، سواء خلال مشاركته السابقة في دوري أدنوك، أو الموسم الذي سبقه وحقق خلاله الصعود».

يُذكر أن الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى ينطلق في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة 15 فريقاً.