الفجيرة يُجدّد عقد الهداف الفرنسي بن بشير لموسمين

أعلن نادي الفجيرة تجديد عقد مهاجمه الفرنسي، ساندر بن بشير، لمدة موسمين، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز الاستقرار الفني والتحضير المبكر للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.

وكان بن بشير قد تُوّج بلقب هداف دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بعد أن سجل 21 هدفاً، متفوقاً على عدد من المهاجمين المميزين من فرنسا وهولندا والبرازيل.

وعبّـر اللاعب الفرنسي عن سعادته بالاستمرار مع «الذئاب». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كل الشكر والتقدير لإدارة نادي الفجيرة على ثقتها الكبيرة بي، وعلى تجديد العقد لمواصلة تمثيل الفريق. أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأواصل تقديم أفضل ما لديّ في الموسم المقبل».

وأشار بن بشير إلى أنه فضّل الاستمرار مع الفجيرة، على الرغم من تلقيه عروضاً من أندية أخرى في دوري الدرجة الأولى.

وكان الفجيرة قد أعلن في وقت سابق، تجديد عقد مدربه الفرنسي من أصل عربي، كمال تسالي، ليستمر في قيادة الفريق للموسم الثاني على التوالي.