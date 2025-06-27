ماذا قال لاعب العين كاكو بعد تسجيله هدف بمليوني دولار في مونديال الأندية

سجّل صانع ألعاب فريق العين، الباراغوياني أليخاندرو كاكو، هدفًا لا يُقدَّر بثمن من الناحيتين المعنوية والمالية، إذ بلغت قيمته مليوني دولار أميركي، بعدما قاد "الزعيم" إلى الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أودي فيلد" بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وجاء هدف كاكو في الدقيقة 50، ليمنح "الزعيم" أول فوز له في البطولة بعد خسارته في الجولتين السابقتين أمام يوفنتوس (0-5) ومانشستر سيتي (0-6).

وقد غيّر الهدف مسار المواجهة أمام الوداد، بعدما كان "الزعيم" متأخرًا منذ الدقيقة الرابعة، إثر هدف مبكر سجّله كاسيوس ميلولا للوداد مستغلًّا خطأً دفاعيًا من لاعبي العين.

لكن العين نجح في العودة تدريجيًا، حتى أدرك التعادل في الدقيقة 45+1 عبر ركلة جزاء نفّذها بنجاح المهاجم التوغولي لابا كودجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخلال الحصة الثانية، واصل العين ضغطه الهجومي، ليأتي كاكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الدقيقة 50، حاسمًا اللقاء ومهديًا فريقه جائزة مالية قدرها مليوني دولار.

وعقب اللقاء، عبّر كاكو عن سعادته الغامرة بتسجيل أول أهدافه بقميص العين، حيث قال في تصريحات لقناة "دازن": "أشعر بسعادة لأنني سجلت أول أهدافي، وهو هدف ساعد زملائي على الفوز بالمباراة".

وعلى الرغم من وداع الفريق للبطولة من الدور الأول، فقد شدّد كاكو على أن الفوز يمثل دفعة قوية للمجموعة، مضيفًا: "أتمنى أن يعود الفريق بصورة أقوى، وأن يحصل على دوري أبطال آسيا في السنوات المقبلة".

كما أشار إلى القيمة الفنية العالية للبطولة التي شهدت مواجهات أمام كبار الأندية، مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس، قائلاً: "التجربة بعد الفوز رائعة، والسيتي واليوفي في مستوى عالٍ".