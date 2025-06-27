24 أغسطس موعد انتخابات اتحاد كرة السلة

حددت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة السلة 24 أغسطس المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المستشار بدر الحمادي.

وتقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد من 30 يونيو الجاري وحتى الثالث من يوليو المقبل، على أن تبدأ اللجنة دراسة الطلبات بين الرابع و17 يوليو المقبل، يلي ذلك إعلان القائمة المعتمدة للمرشحين للرئاسة في 18 يوليو، وفتح باب الاعتراضات من 19 إلى 22 من الشهر ذاته.

أما الترشح لعضوية مجلس الإدارة فسيكون متاحاً من 23 يوليو المقبل حتى الأول من أغسطس، على أن تتم دراسة طلبات الترشح من الثاني حتى 15 أغسطس، وإعلان القائمة المعتمدة للمرشحين في 16 أغسطس، فيما تُصدر القوائم النهائية في 18 أغسطس.

وستُوجه الدعوات الرسمية لحضور الاجتماع الانتخابي، المقرر عقده في 24 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود الاتحاد خلال الدورة المقبلة.