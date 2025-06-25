شباب الأهلي يتصدر قائمة غرامات الانضباط في دوري المحترفين

تصدّر نادي شباب الأهلي، الفائز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، قائمة الأندية الأعلى في الغرامات الانضباطية خلال الموسم المنصرم 2024-2025، حيث بلغت غراماته 215 ألف درهم، وحلّ نادي الوصل في المركز الثاني بـ120 ألف درهم، تلاه الشارقة ثالثاً بـ75 ألف درهم، ثم النصر رابعاً بـ70 ألف درهم، وبلغ إجمالي الغرامات المالية في الدوري 595 ألف درهم.

يُذكر أن إجمالي الغرامات المالية، خلال موسم 2023-2024، بحسب إحصائية استناداً إلى الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، بلغ 649 ألف درهم، فيما بلغ في موسم 2022-2023 نحو 605 آلاف درهم.

ولم تسجل خمسة أندية، من أصل 14 مشاركة في دوري المحترفين، أي غرامات مالية، وهي العين، واتحاد كلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، والعروبة.

وتفصيلاً، بلغت غرامات نادي شباب الأهلي 215 ألف درهم، أغلبها بسبب الجمهور، موزعة كالآتي: 70 ألف درهم بسبب تلفظ جماهيره على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل على الجمهور وأرض الملعب، و50 ألف درهم لتلفظ الجماهير على حكم المباراة، و30 ألف درهم لقيام جماهيره بارتكاب أفعال تخرج عن الروح الرياضية، و10 آلاف درهم لتكرار التلفظ على الحكم، و15 ألف درهم على اللاعب، برونو كاسكاردو ليموس، بسبب «قيامه بحركة غير مهذبة تجاه زميله»، بحسب لجنة الانضباط، و10 آلاف درهم لإشعال عبوات دخانية والتلفظ على لاعب من الفريق المنافس، و30 ألف درهم لحصول اللاعبين على ست بطاقات في مباراة واحدة.

فيما بلغت غرامات نادي الوصل 120 ألف درهم بسبب الجمهور، تمثلت في تغريمه 80 ألف درهم بسبب إشعال عبوة دخانية، والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل الملعب، وكذلك 40 ألف درهم بسبب أفعال جماهيرية تخرج عن الروح الرياضية.

فيما بلغت غرامات نادي الشارقة 75 ألف درهم، 30 ألفاً لحصول اللاعبين على ست بطاقات في مباراة واحدة، و10 آلاف درهم لإشعال عبوات دخانية وإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب، و35 ألف درهم لحصول اللاعبين على سبع بطاقات في مباراة واحدة.

وبلغت الغرامات المالية لنادي النصر 70 ألف درهم تمثلت في تغريم مدير الفريق، علي عباس، 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة والإساءة له عبر الوسائل الإعلامية، كما تم أيضاً تغريم إداري الفريق حميد عباس 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة، وكذلك تغريم مدرب الفريق شرودر 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة، كما تم تغريم النادي أيضاً 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل تجاه الحكم المساعد الثاني ولاعبي الفريق المنافس.

وبلغت غرامة نادي بني ياس 50 ألف درهم، منها 30 ألف درهم على لاعب الفريق، سهيل النوبي، للتلفظ على حكم المباراة، و20 ألف درهم غرامة على مدرب الفريق، دانييل إيسايلا، للتلفظ على حكم المباراة.

وبلغت غرامات نادي الجزيرة 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة، فيما بلغت غرامات نادي الوحدة 20 ألف درهم، وذلك لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة.

وعلى صعيد نادي البطائح، فقد تم تغريم لاعب النادي سعيد جمعة 10 آلاف درهم، بسبب «تصريحات إعلامية مسيئة أدلى بها»، بحسب لجنة الانضباط، وبالنسبة لنادي عجمان تم تغريم لاعب النادي، جونیور فلیمنغز، 5000 درهم لرفع قميصه ونشر ما عليه من صور.

العاجل: الضغط النفسي وراء الغرامات

قال الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، إن الأندية التي كانت تنافس على مراكز المقدمة حتى الجولات الأخيرة، كانت الأكثر تعرضاً للغرامات، بينما كانت الأندية الموجودة في منتصف الجدول أو المؤخرة أقل تعرضاً لها.

وأضاف العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «الضغط النفسي على اللاعبين والأجهزة الإدارية والجماهير، أسهم في ارتفاع وتيرة العقوبات، خصوصاً بين الفِرَق التي تنافست حتى الجولة الأخيرة».

وأشار إلى أن «الأحداث التي رافقت مباراة القمة ضمن الجولة الـ23 من الدوري، بين شباب الأهلي والوصل، أسهمت في رفع قيمة الغرامات، بعد أن أصدرت لجنة الانضباط عقوبات على الناديين والجماهير».