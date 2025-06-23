تصريح غريب لمدرب العين بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 0-6 !

أشاد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش بما قدمه فريقه دفاعياً وما طبقه في التحولات الإيجابية عند استعادة الكرة، على الرغم من الخسارة القاسية 0-6 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا التي ودعها "الزعيم" من الدور الأول بتلقيه الهزيمة الثانية بعدما كان قد خسر الأولى أمام يوفنتوس الإيطالي 0-5.

وقال فلاديمير إيفيتش في تصريحاته التي نشرها الموقع الالكتروني لنادي العين: «عندما تخسر بنتيجتين ثقيلتين مثل 5-0 و6-0، لا يمكن الحديث عن الرضا.. نعلم جيداً مستوى منافسينا، وندرك الفوارق، لكننا لا نستطيع أن نكون سعداء. ومع ذلك، أشيد بما قدمناه دفاعياً وما طبقناه في التحولات الإيجابية حين استعدنا الكرة. ما حدث في الدقائق الأخيرة لم يكن طبيعياً، فقدنا تركيزنا تماماً بعد الدقيقة 82، رغم أن الجميع كان يعلم دوره حتى البدلاء».

وأوضح أن الفريق حتى الدقائق العشرة الأخيرة كان يقدم أداءً منضبطًا، وقال: «حتى الدقيقة 80 كنا منضبطين، ومانشستر سيتي لم يصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول وسجل ثلاثة أهداف من كرات ثابتة. لكن في آخر 10 دقائق، تغير كل شيء، ويجب علينا أن نُراجع أنفسنا ونفهم لماذا حدث ذلك».

وحول المباراة المقبلة التي سيخوضها العين أمام الوداد المغربي في ختام مشاركته في البطولة، وصف إيفيتش اللقاء بأنه «ليس سهلاً»، مشددًا على ضرورة تقديم أداء أفضل وتعلُّم الدروس من المباراتين السابقتين.

وتأتي المواجهة المقبلة أمام الفريق المغربي كفرصة معنوية أخيرة لكلا الفريقين اللذين فقدا آمال التأهل، لتكون بمثابة «أداء واجب» من الناحية التنافسية، لكنها تمثل من جهة أخرى اختبارًا هامًا لمدى قدرة العين على استعادة توازنه وحفظ ماء الوجه قبل توديع البطولة.

وأختتم إيفيتش: «المباراة القادمة لن تكون سهلة، فهي ليست أمام مانشستر سيتي أو يوفنتوس، لكنها ضد فريق مقاتل يعرف كيف يلعب من أجل النتيجة، وقد لاحظت ذلك في مباراته الأولى. علينا أن نتعلم كيف نلعب بهذا الفكر، ونركز على تحقيق نتيجة إيجابية».