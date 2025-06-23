«غودولفين» يواصل كتابة المجد في «رويال آسكوت»

واصلت جياد فريق «غودولفين» العالمي تأكيد حضورها القوي للموسم البريطاني الحالي، وسطرت مجداً جديداً في مهرجان «رويال آسكوت» من خلال تحقيق ثلاثة انتصارات قوية، جاءت بتوقيع كلّ من «أمبودزمان» و«ترولرمان» و«ريبلز رومانس»، في الحدث الذي أُسدل الستار عليه، أول من أمس، وامتد على مدار خمسة أيام بمشاركة خيرة الجياد على الساحة الدولية.

وخطف الجواد «أمبودزمان»، الأربعاء الماضي، في ثاني أيام المهرجان، الأضواء في سباق «برنس أوف ويلز ستيكس» المُخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وفرض نفسه كأفضل الخيول الأكبر سناً في أوروبا، بعدما قدّم انطلاقة قوية على المسار المستقيم لمضمار «آسكوت» تجاوز من خلالها منافسين من أعلى المستويات، رغم تغييره للمسار أكثر من مرة بقيادة الفارس وليام بيوك، ليرفع الجواد المنحدر من نسل الفحل «نايت أوف ثندر» رصيده إلى خمسة انتصارات من ست مشاركات، ويبدو في طريقه نحو مزيد من التألق، وسط توقعات لتسجيل مشاركة مقبلة في سباق «إكليبس ستيكس» لخيول الفئة الأولى على مضمار سانداون بارك.

من جانبه، أكد «ترولرمان» مكانته كأقوى خيول مسافات التحمل بتحقيقه، الخميس الماضي، في ثالث أيام المهرجان، فوزاً مستحقاً في السباق الأقدم والأعرق بتاريخ «رويال آسكوت»، بانتزاعه لقب الشوط الرئيس «غولد كب» الذي امتد لمسافة 4000 متر والمخصص لخيول «جروب 1»، منهياً السباق بأسلوب هجومي، متصدراً منذ البداية حتى قطعه خط النهاية بفارق سبعة أطوال كاملة عن أقرب منافسيه، في سباق أكد فيه زميله في الإسطبل «دبي فيوتشر» الذي حلّ ثالثاً بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، حضوره كأحد أبرز مرشحي «الشعار الأزرق» في سباقات الكؤوس لما تبقى من الموسم.

من جانبه، صنع «ريبلز رومانس» التاريخ بفوزه، أول من أمس، في سباق «هاردويك ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» بعد أن أصبح أكبر الخيول سناً التي تفوز تاريخياً بلقب هذا السباق، حيث قدم جواد السبع سنوات، أداء واثقاً رفع من خلاله رصيده إلى 18 فوزاً، معززاً مكانته كأكثر خيول «غودولفين» فوزاً عبر التاريخ، متقدماً على زميله في الإسطبل الجواد «أنامو»، من بينها سبعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى، ما يجعله مرشحاً بارزاً للمشاركة في سباقات دولية كبرى مقبلة، تشمل ألمانيا وكندا.

بن سرور يحقق 40 انتصاراً في «رويال آسكوت»

سجل المدرب الوطني، سعيد بن سرور، فوزه الـ40 تاريخياً في مهرجان «رويال آسكوت» من خلال الجواد «أرابيان ستوري»، الذي أظهر روحاً قتالية عالية، وتوّج بسباق «بريتانيا ستيكس»، الخميس الماضي، في أول مشاركة للجواد على المضامير العشبية، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الجواد «ريال وورلد» الذي أشرف عليه بن سرور أيضاً في كأس «رويال هنت» في المهرجان نفسه عام 2021.