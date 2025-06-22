مؤنس دبور: شباب الأهلي أنهى الموسم مرفوع الرأس بـ 4 ألقاب

أكد لاعب شباب الأهلي، مؤنس دبور، أن الموسم المنصرم كان طويلاً وصعباً، وشهد تحديات وضغوطاً كبيرة على الفريق، لكن فوز «فرسان دبي» بأربعة ألقاب من أصل ستة نافس عليها النادي طوال الموسم، يؤكد عظمة الإنجاز الكبير، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم المنصرم كان طويلاً وصعباً على الجميع، حاولنا تقديم أقصى ما لدينا على أرض الملعب، على الرغم من تعرضنا للإرهاق والضغط الذهني والبدني نتيجة المنافسة في ست بطولات، فضلاً عن الإصابات التي واجهت بعض اللاعبين، ولكننا حافظنا على تماسكنا، ونجحنا في الفوز بأربعة ألقاب، وهو إنجاز كبير يحسب لشباب الأهلي».

وأضاف: «ربما لم نصل إلى الهدف الأكبر، وهو الفوز بكل البطولات، لكننا خرجنا من الموسم مرفوعي الرأس، بعدما توجنا بكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي القطري، ما يؤكد قوة شخصية الفريق، وقدرته على تجاوز العقبات ومواجهة كل التحديات».

وشدد دبور على أن «المرحلة المقبلة تتطلب العمل على معالجة نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة»، مؤكداً أن «طموح الفريق سيبقى دائماً على أعلى مستوى، والسقف عالٍ للموسم الجديد، إذ يسعى الجميع داخل شباب الأهلي لاستثمار الدروس المستفادة من المرحلة الماضية، ومواصلة القتال على كل الجبهات، من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ النادي ومكانته محلياً وخليجياً».

وكان لاعب شباب الأهلي قد خاض 21 مباراة مع الفريق في الموسم المنصرم، سجل خلالها 14 هدفاً، قبل أن يخوض هذا الموسم 24 مباراة، محرزاً ثمانية أهداف، وصنع ثلاثة.

وعن هبوط مستوى الفريق بالدور الثاني من الموسم ببعض المباريات، وعدم الظهور بشكل جيد، قال مؤنس دبور: «إن الدور الثاني شهد تحديات عدة، على رأسها كثرة الإصابات، وضغط المباريات، وتغيير التشكيل، وعودة بعض اللاعبين من الإصابة، الأمر الذي أدى إلى تذبذب المستوى الفني في بعض الفترات، وهو أمر اعتبره طبيعياً، نظراً لظروف المنافسة على جبهات عدة».

وختم مؤنس دبور تصريحاته بتأكيد ضرورة الحفاظ على الروح القتالية، والعمل الجاد، قائلاً: «نفخر بما حققناه هذا الموسم، ونشكر جماهيرنا على دعمهم الكبير، وحضورهم الدائم، ونعدهم بأن نعود أقوى، وأن نحقق إنجازات جديدة، لنرفع راية شباب الأهلي دائماً في منصات التتويج».

إنجازات الموسم المنصرم تؤكد قوة شخصية الفريق في تجاوز كل التحديات.

مؤنس دبور:

• طموح الفريق سيبقى دائماً على أعلى مستوى.. والسقف عالٍ في الموسم الجديد.