«ريبلز رومانس» يبحث عن بصمة تاريخية في ختام «رويال آسكوت»

يتصدر الجواد «ريبلز رومانس» قائمة خيول فريق «غودولفين» العالمي، المشاركة في اليوم الختامي في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، حين ينشد جواد السبع سنوات، اليوم، تحقيق بصمة تاريخية في سجلات المهرجان، وأن يصبح الجواد الأكبر سناً المتوج بلقب سباق «هاردويك ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 2400 متر عشبي.

كما يهدف «ريبلز رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الجواد «أنامو» كأكثر خيول «غودولفين» فوزاً في سباقات الفئات، بتحقيق الانتصار الـ13 له في تلك السباقات.

ويدخل «ريبلز رومانس» في سباق «هاردويك ستيكس» الذي يجري في ثاني أشواط اليوم الختامي للمهرجان، وبرصيده 17 فوزاً خلال مسيرته اللامعة، من بينها سبعة انتصارات في الفئة الأولى «جروب 1»، في كل من ألمانيا، وأميركا، والإمارات، وهونغ كونغ، كما توج الجواد المنحدر من نسل الفحل «دباوي» بلقب أفضل حصان عشبي (ذكر) في جوائز «إكليبس» للخيول في العام 2024.

ويعود «ريبلز رومانس» إلى مسافته المفضلة (الميل ونصف الميل)، بعد فوزه المستحق الشهر الماضي بلقب سباق «يوركشاير كب» الذي جرى على مضمار يورك البريطاني.

جياد الإمارات تطارد لقب «كوين إليزابيث الثانية»

يحمل اثنان من الجياد المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وهما «إنشرين» و«إليت ستيتوس» الآمال الإماراتية، في المنافسة على لقب الشوط الرئيس لليوم الختامي «كوين إليزابيث الثانية جوبلي ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة السرعة 1200 متر عشبي.

ويتجه «إنشرين» بإشراف المدرب كيفين ريان، إلى مهرجان «رويال آسكوت» بعد أن استهل موسمه في عمر الأربع سنوات بأداء قوي منتصف الشهر، قاده إلى تحقيق الفوز بسباق «دوك أوف يورك كليبر ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» وجرى على مضمار «يورك» الإنجليزي على المسافة ذاتها 1200 متر عشبي، فيما حل «أليت ستيكس» بإشراف المدرب كيه آر بورك بالمركز الرابع.