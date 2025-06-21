مجلس إدارة نادي عجمان يناقش إعداد الفريق للموسم الجديد

عقد مجلس إدارة نادي عجمان اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة خليفة الجرمن، وبحضور الأعضاء الجدد، إذ ناقش المجتمعون عدداً من الملفات الاستراتيجية تمهيداً لانطلاقة جديدة، تعزز موقع النادي على المستويين الرياضي والمجتمعي.

وضمّ التشكيل الجديد للمجلس كلاً من: أحمد الفورة نائباً للرئيس، وماجد المزروعي مشرفاً على الفريق الأول، وأحمد المطروشي أميناً عاماً، وناصر الظفري مديراً تنفيذياً، ومحمد خلف الشامسي مشرفاً على قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، وأحمد الشامسي مشرفاً على الألعاب الفردية، وعيسى الشامسي مشرفاً على كرة الطائرة، وحمدان آل علي مديراً مالياً، ومحمد الشامسي عضواً.

وأكد خليفة الجرمن أن الاجتماع يمثل انطلاقة نوعية في مسار العمل المشترك، مشدداً على ضرورة ترجمة حالة الاستقرار والدعم اللامحدود إلى إنجازات ملموسة، قائلاً: «نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونتطلع لتحقيق نتائج تعكس تطلعات القيادة والجمهور».

وأضاف: «المجلس ناقش جملة من المحاور الرئيسة، أبرزها خطة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، وتفاصيل المعسكر الخارجي، والجدول الزمني للمباريات الودية، إلى جانب ملفات تطوير البنية التحتية والدعم الفني للفرق المختلفة، مع تركيز خاص على قطاع المراحل السنية باعتباره حجر الأساس لمستقبل النادي».

من جانبه، وصف نائب رئيس المجلس، أحمد الفورة، الاجتماع بـ«الخطوة الجوهرية» نحو تفعيل برامج التطوير، مؤكداً أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مع اهتمام متزايد بتعزيز مشاركة المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الألعاب الفردية والجماعية.

بدوره، شدد المدير التنفيذي، ناصر الظفري، على أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة، لافتاً إلى اعتماد آلية تنفيذية واضحة لمتابعة البرامج وضمان الجاهزية الإدارية واللوجستية للموسم المقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض التقارير المالية والإدارية، ووضع أنظمة للمتابعة والتقييم المستمر للأداء، إضافة إلى بحث أولويات الاستثمار وتوسيع الشراكات المجتمعية بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للنادي.