العين ينقل تحضيراته إلى أتلانتا استعداداً للقاء «السيتي»

تتوجّه بعثة فريق العين صباح اليوم، على متن طائرة خاصة إلى مدينة أتلانتا، استعداداً لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، فجر بعد غد الإثنين، على ملعب مرسيدس - بنز في ولاية جورجيا، ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة السابعة.

وأجرى «الزعيم» حصة تدريبية مغلقة قبل السفر، وكان قد خاض تدريبين صباحاً ومساء بعد نحو 13 ساعة فقط من نهاية مباراة يوفنتوس الإيطالي التي خسرها الفريق بخماسية نظيفة، وذلك في خطوة مدروسة اعتمدت على أسس علمية تهدف إلى إخراج اللاعبين من آثار الخسارة القاسية، واستعادة التوازن الذهني والفني بشكل عاجل.

واشتملت الحصة التدريبية على تمارين استشفائية للاعبين الذين شاركوا في المباراة، إلى جانب وحدات فنية تكتيكية خفيفة تهدف إلى إبقاء التركيز حاضراً لدى بقية عناصر الفريق، فيما يواصل الطاقم الفني مراجعة الأداء وتحليل الأخطاء استعداداً لمواجهة لا تقل صعوبة عن سابقتها.

وقد حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، على تنظيم محاضرات فنية لتصويب الأخطاء، وأخرى تحفيزية لتعزيز التركيز وتجاوز آثار الخسارة، بهدف كسر الجمود الذهني وتقليص زمن التفاعل النفسي مع نتيجة المباراة السابقة، من خلال العودة السريعة إلى أجواء التحضير والعمل، والبدء في برمجة الذهن مجدداً على متطلبات المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي، أحد أقوى الفرق في البطولة.