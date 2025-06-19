سلسلة تعاقدات نصراوية للعودة إلى «البطولات»

يواصل النصر استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، بقيادة المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي يقود مشروعاً جديداً يهدف إلى إعادة «العميد» إلى منصات التتويج والمنافسة على الألقاب المحلية، مدعوماً بسلسلة من التعاقدات الجديدة، وتجديد عقود عدد من اللاعبين.

وأعلن النصر عن ضم زايد الزعابي وعبدالله إدريس، القادمين من نادي الجزيرة، لمدة ثلاثة مواسم، كما تعاقد مع المدافع النمساوي ماتيو كاراماتيك، القادم من نادي «تي إس في هارتبيرغ»، بعقد يمتد حتى 2027، وسيتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم، ولم يغفل النصر عن تعزيز حراسة المرمى بضم الحارس الشاب، الدولي عدلي محمد، قادماً من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، بعقد طويل الأمد حتى عام 2030.

وجدد النصر إعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست، لموسم إضافي، بناءً على الأداء المميز الذي قدمه في الموسم الماضي، وكذلك جدد عقد لاعبه جوستافو أليكس حتى 2029.

من جهة أخرى، يستعد النصر لخوض معسكر خارجي في أوروبا خلال يوليو المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل انطلاق الموسم الجديد، كما يبدو أن الإدارة حريصة على اختيار الصفقات بعناية لتفادي أي أزمات فنية أو إدارية.