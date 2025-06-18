العين يواجه يوفنتوس متسلحاً بـ «8 صفقات»

سيكون فريق العين مطالباً بإظهار شخصيته المعهودة في المباريات الكبيرة حين يفتتح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم،

غداً في الساعة الخامسة فجراً بتوقيت الإمارات، بمواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي، على استاد «أودي فيلد» بالعاصمة الأميركية واشنطن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وتشكل المواجهة أمام أحد عمالقة الكرة الأوروبية اختباراً حقيقياً ومصيرياً للفريق، الذي اعتاد مقارعة الكبار في المحافل القارية والدولية، أبرزها فوزه التاريخي على ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي نسخة 2018 حين بلغ النهائي وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

ويُدرك لاعبو العين والجهاز الفني، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، أن مواجهة «السيدة العجوز» تُشكّل اختباراً نوعياً لقدرة الفريق على مجاراة الأندية الأوروبية الكبرى، كما تمثل محطة مفصلية في مشوار دور المجموعات الذي يضم أيضاً كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي، في مجموعة توصف بالأصعب بين المجموعات الثمانية.

وعلى الرغم من الموسم المنصرم الضعيف لبطل قارة آسيا 2024، لم يخسر العين في مبارياته السبع الأخيرة، محققاً أربعة انتصارات.

لكن المهمة أمام يوفنتوس الذي لم يشارك سابقاً في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة مع تجديد إدارة النادي الإيطالي الثقة بالمدرب الكرواتي، إيغور تودور، حتى عام 2026 بعدما حلّ خلفاً لتياغو موتا في مارس، ولو أنه لم يتمكن من تحقيق أي لقب.

وكان فريق العين قد بدأ تحضيراته للبطولة مبكراً من خلال معسكر خارجي في واشنطن منذ مطلع الشهر الجاري، تخلله خوض مباراة ودية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كسبها بهدف دون رد، بينما ركّز الجهاز الفني خلال المعسكر على رفع معدل الانسجام، وبناء تصور واضح للتشكيلة الأساسية.

يدخل «البنفسجي» البطولة بتشكيلة تمزج بين الخبرة والطموح، وتضم عدداً كبيراً من خريجي أكاديمية النادي، إلى جانب صفقات نوعية تم استقطابها خلال فترة الانتقالات الأخيرة، بهدف تعزيز العمق الفني وتوفير حلول متعددة للمدرب.

وشملت تعاقدات الفريق ثمانية لاعبين، يتقدمهم الثلاثي المغربي حسين رحيمي، ويحيى عبدالخالق، ونسيم الشاذلي، إضافة إلى المصري رامي ربيعة، والحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والنمساوي أديس ياشيتش، والأرجنتيني فاكوندو سابالا.

ومن المنتظر أن تضم التشكيلة الأساسية كلاً من المغربي سفيان رحيمي، والبارغوياني كاكو، والكوري الجنوبي بارك يونغ، ولاعب الوسط ماتياس بلايسويس، بينما تبقى هوية الحارس الأساسي غير محسومة بين الثنائي خالد عيسى وروي باتريسيو في ظل المنافسة القوية بينهما.

تكتسب مشاركة العين في هذه النسخة من كأس العالم للأندية طابعاً خاصاً، كونها تأتي في أضخم نسخة من البطولة، وتضع ممثل الإمارات وآسيا أمام اختبارات حقيقية ضد نخبة أندية العالم، وبصفته بطلاً لقارة آسيا 2024، يحمل «الزعيم» مسؤولية مضاعفة في تقديم صورة مشرّفة تعكس تطور الكرة الإماراتية ومكانتها المتصاعدة على الساحة العالمية.

كما تتطلع جماهير العين، ومعها عشّاق الكرة الإماراتية، إلى أن يحقق «الزعيم» انطلاقة قوية أمام يوفنتوس، تمنحه دفعة معنوية ونتيجة إيجابية في بداية المشوار، وسط آمال عريضة بإعادة كتابة فصل جديد من المجد العالمي، على غرار ما فعله الفريق في مشاركته التاريخية قبل سبعة أعوام.

صافرة أميركية

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أميركياً لإدارة مباراة العين ويوفنتوس، بقيادة توري بينسو (حكماً للساحة)، يعاونه على الخطوط بروك مايو (الحكم المساعد الأول)، وكاثرين نيسبيت (الحكم المساعد الثاني)، إلى جانب جان جاك ندالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية (حكماً رابعاً).

«بنفسجي» و«أزرق»

تقرر خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة أن يرتدي فريق العين الزي الرسمي الأول للفريق «البنفسجي»، بوصفه الفريق صاحب الأرض، في حين تقرر أن يظهر يوفنتوس بالزي الأزرق الفاتح.