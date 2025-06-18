المهيري يحصد ميدالية فضية في «آسيوية بناء الأجسام»

حصد لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام، راشد المهيري، الميدالية الفضية في فئة «الموسكولار فيزيك»، خلال مشاركته في بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تُقام في عجمان برعاية سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ويُعد هذا الإنجاز الدولي الثاني للمهيري، بعد فوزه بذهبية بطولة غرب آسيا، التي أُقيمت في البحرين عام 2023.

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»: «أعتز بهذه الميدالية بشكل كبير، لأنها تحققت في ظل منافسة شديدة من لاعبي دول آسيوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ولم تكن المنافسات سهلة، لكن عزيمتي على تحقيق الفوز ساعدتني على تجاوز التحديات والوصول إلى منصة التتويج».

وأضاف: «طموحي القادم هو المشاركة في بطولة العالم التي ستُقام في السعودية ديسمبر المقبل، وسأواصل الاستعداد لها بأفضل صورة، لأن هدفي التتويج بذهبية العالم».