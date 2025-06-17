الصربي ميلوش مدرباً للشارقة خلفاً لكوزمين

اعلن نادي الشارقة التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، خلفاً للمدرب السابق الروماني أولاريو كوزمين الذي انتقل إلى تدريب منتخب الإمارات.

وسبق لمليوش قيادة فريق الوصل لمدة موسمين وقاده للفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2023 -2024.

وقال نادي الشارقة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بروح التحدي والطموح يسر نادي الشارقة أن يعلن التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لقيادة الفريق الأول لموسمين».

وأضاف «نرحّب بك في قلعة الملك حيث الشغف لا يتوقف والطموح لا يعرف الحدود».

ومن المقرر أن يقيم الشارقة «بطل آسيا 2» معسكر إعداد خارجي في صربيا خلال الفترة من 12 يوليو حتى الثالث من أغسطس المقبلين، تتخلله أربع مباريات ودية.

وسيكون المعسكر الخارجي المرتقب للشارقة فرصة للمدرب الجديد للشارقة ميلوش للتعرف على لاعبيه عن قرب استعدادات للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر الشارقة أبرزها دوري أدنوك للمحترفين ودوري أبطال آسيا للأندية النخبة.