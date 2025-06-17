دورتموند يعود إلى المشهد العالمي.. والإطلالة الأولى أمام فلوميننسي

يسعى بروسيا دورتموند الألماني إلى تحقيق بداية واعدة واستكمال صحوته بمواجهة فلوميننسي البرازيلي، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب «ميتلايف ستاديوم» ضمن منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا، فيما يتقابل ضمن المجموعة الخامسة ريفربلايت الأرجنتيني في مشاركته الثالثة مع أوراوا ريد دايموندز الياباني «بطل آسيا عام 2022» في الساعة 23:00.

قبل شهرين من نهاية الموسم، بدا أن دورتموند في طريقه ليفقد فرصة المشاركة في أي مسابقة أوروبية بحجز مقعد له في الدوري، لكن سلسلة من ثماني مباريات من دون خسارة (سبعة انتصارات وتعادل واحد) مع نهاية الموسم، مكّنته بشكل غير متوقع من انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيحاول الفريق البناء على هذا الزخم في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية، وهو يمتلك على الأقل بعض الخبرة السابقة على الساحة العالمية، بعدما تُوّج بكأس إنتركونتيننتال عام 1997، عندما تغلب على كروزيرو البرازيلي (2-0) في النهائي، وتُعدّ تلك المواجهة الوحيدة بين دورتموند وفريق برازيلي، في حين أن فلوميننسي لعب مرة واحدة بمواجهة فريق أوروبي في المسابقة، كان مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي عام 2023 حين خسر برباعية نظيفة.

ويُعوّل دورتموند على قوة هجومية كبيرة، إذ سجل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الست الأخيرة التي خرج في جميعها منتصراً، من بينها أمام برشلونة الإسباني (3-1) في ربع نهائي دوري الأبطال، (خرج لخسارته 0-4 ذهاباً).

في المقابل، يعتمد فلوميننسي على خبرة بعض اللاعبين على رأسهم الدولي السابق تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق.

• فلوميننسي يعتمد على خبرة النجم الدولي السابق تياغو سيلفا.