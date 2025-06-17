بوشهاب: بطولة السباحة المفتوحة شهدت مستويات تنافسية عالية

اختتمت منافسات بطولة السباحة المفتوحة، التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة على مدار يومَي السبت والأحد الماضيين، بمشاركة أكثر من 700 سبّاح وسبّاحة يمثلون 30 نادياً وأكاديمية، وقد أقيمت في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

وأكد عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة، محمد بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» أن البطولة شهدت مستويات تنافسية عالية، ونجحت في تحقيق أهدافها الفنية والتنظيمية، إذ شكلت محطة مهمة لتطوير مهارات السباحين وتعزيز روح التحدي والعمل الجماعي، خاصة من خلال سباقات التتابع التي لاقت تفاعلاً كبيراً من المشاركين والجمهور.

وشارك في البطولة عدد كبير من الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، منها نوادي الفجيرة ومليحة والبطائح، ما أضفى على البطولة طابعاً قوياً ومثيراً إلى جانب الأكاديميات الخاصة.

وأشار بوشهاب إلى أن المنافسات أقيمت في المجرى الطويل (50 متراً)، وشهدت سباقات التتابع قواعد جديدة ضمنت عدالة المنافسة، إذ احتُسبت النقاط الرسمية لأسرع فريق تتابع من كل نادٍ فقط حتى في حال مشاركة أكثر من فريق.

وأضاف: «تنظيم البطولة جاء ضمن رؤية اتحاد الإمارات للسباحة الهادفة إلى توفير بيئة تنافسية ترفع من الجاهزية الفنية للسباحين، وتمنحهم فرصة حقيقية للاحتكاك والتطور من خلال منافسات تجمع بين السرعة والتكتيك والانضباط، وأكدت البطولة من جديد مكانة مجمع حمدان الرياضي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري تفاعل مع الأداء المميز للسباحين من مختلف الفئات».