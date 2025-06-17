سبيت خاطر: أتمنى في حال لم يحصل العين على «المونديال» أن يكون ثانياً

قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، سبيت خاطر، إن العين مؤهل للذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية 2025، ويحق له أن يكون أحد الفرق المنافسة، مشدداً على أنه «لا يوجد مستحيل في كرة القدم».

ويخوض «الزعيم» البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، وستكون ضربة البداية أمام «السيدة العجوز» في الساعة الخامسة فجراً بعد غد.

وقال سبيت لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع أن يقدم العين أداء جيداً في البطولة، والتعاقدات الحالية والأسماء الموجودة واقعية، والفريق لديه القدرة على الظهور المشرف في هذا الحدث العالمي، وأتمنى في حال لم يحصل العين على المركز الأول أن يحصد المركز الثاني في البطولة»، يذكر أن العين حصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018 بعد خسارته النهائي أمام ريال مدريد.

وأوضح: «أنا مع استقطاب أسماء عالمية حال كانوا سيستمرون مع الفريق، لكن ليس منطقياً أن يتم التعاقد معهم لكأس العالم فقط في بطولة الرهان فيها ليس مضموناً».

وعن قدرة العين على المنافسة بعدما غابت عنه البطولات خلال الموسم المنصرم، قال: «نراهن دائماً على العين في المشاركات الخارجية، وأتمنى أن يواصل الفريق النجاحات التي قدمها في السابق، وعليه أن يثق بحظوظه في هذه البطولة، وعلى الرغم من وجود بعض الفوارق مع المنافسين فإنه قادر على تجاوز هذه المرحلة».

وعن رأيه في استعدادات العين لكأس العالم للأندية، أكد سبيت خاطر أن «تحضيرات العين كانت جيدة وواقعية».

وعمّا دار قبل البطولة حول ضم نجوم عالميين بقيمة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال: «هناك تصريح واضح من رونالدو بأنه لا يرغب في المشاركة في كأس العالم للأندية، ومن الصعب التعاقد مع لاعب أعلن عدم رغبته في المشاركة في كأس العالم، ولاعب واحد لن يُغيّر كثيراً، ورغم أن رونالدو يظل أحد الأرقام الصعبة في العالم، فإني أعتقد أن قرار العين في هذه المرحلة يُعدّ جيداً، إذ يمتلك النادي إدارة واعية، وإذا خطط فإن الكل سيرى نتائج ذلك».

وعن قدرة نجوم العين الحاليين على تقديم أداء فني مشابه لبطولة آسيا في النسخة قبل الماضية خصوصاً سفيان رحيمي ولابا كودجو، قال سبيت خاطر: «العين يمتلك لاعبين مميّزين وقادرين على خوض هذا التحدي سواء كان سفيان رحيمي أو لابا كودجو أو بقية لاعبي الفريق».

وتطرق سبيت خاطر إلى الفرق العربية الخمسة المشاركة في البطولة، وهي العين والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والهلال السعودي، قائلاً: «أتوقع من جميع الفِرَق العربية الظهور بصورة جيدة، وسندعم الفرق العربية الخمسة المشاركة في البطولة».

سبيت خاطر:

• العين مؤهل للذهاب بعيداً في كأس العالم للأندية، ولديه القدرة على الظهور المُشرف.

• نراهن دائماً على «الزعيم» في المشاركات الخارجية رغم وجود الفوارق مع المنافسين.