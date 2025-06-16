محمد عباس: تمثيل «الزعيم» في كأس العالم حلم الطفولة

عبّر لاعب فريق نادي العين، محمد عباس، عن سعادته الغامرة بالوجود ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثّل له حلماً منذ الطفولة، ودافعاً قوياً لبذل أقصى ما لديه من أجل النادي والجماهير.

وقال عباس في تصريحات صحافية: «شعور لا يمكن وصفه، كنت أحلم منذ صغري بارتداء قميص العين في بطولات كبرى، وبعد أن وفقني الله وزملائي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2024، ها نحن اليوم نجد أنفسنا أمام تحدٍّ عالمي، وأتمنى أن نُسعد الجماهير وكل من يقف خلف هذا الكيان العظيم».

وعن أجواء المعسكر الإعدادي للفريق، قال: «الأجواء إيجابية جداً، كل الأمور تسير بتنظيم رائع، واللاعبون يدركون أهمية البطولة، والمعسكر ليس مجرد إعداد بدني فحسب، بل هناك التزام كبير وتحفيز واضح من الجميع. حتى التكيّف مع التوقيت والأجواء تم بسلاسة، خصوصاً بعد اليوم الأول».

وعن اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق، قال عباس: «البيئة داخل نادي العين مثالية لأي لاعب جديد، وحرصنا جميعاً على دمجهم سريعاً في أجواء الفريق، وفعلاً معظمهم انسجم بسرعة، وأكثر من لفت انتباهي كان رامي ربيعة، الذي يملك خبرة كبيرة، ودخل أجواء المعسكر مباشرة من دون أي صعوبات».

وتحدث عباس عن العلاقة مع المدرب مشيداً بدعمه المستمر، قائلاً: «المدرب يعاملنا كأب أو أخ خارج الملعب، لكنه صارم ومركّز داخل الميدان، ويولي اهتماماً كبيراً بالتفاصيل الصغيرة في التحركات والضغط والاستلام، وكل توجيهاته تصب في خدمة تطورنا الفني».