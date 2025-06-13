دي بروين ينتقل إلى نابولي رسمياً

انضم صانع الألعاب البلجيكي، كيفن دي بروين (33 عاماً)، إلى نابولي بطل إيطاليا، بعد 10 سنوات قضاها في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي كما أعلن النادي الجنوبي، أمس، ولم يكشف نابولي عن مدة الصفقة في حين رجحت وسائل إعلام إيطالية أن يكون البلجيكي وقّع عقداً لسنتين، وكتب نابولي على حسابه في منصة «إكس»: «مرحباً بك كيفن»، مرفقاً العبارة بصورة للبلجيكي الدولي وهو يصافح رئيس نابولي، اوريليو دي لورنتيس.

سجل دي بروين 108 أهداف في 420 مباراة مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إليه من فولفسبورغ الألماني عام 2015، وفاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، كما فاز بكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.