كوزمين: التغييرات في تشكيل المنتخب أمام قيرغيزستان فرضتها ظروف الإصابات والإيقاف

قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الروماني كوزمين أولاريو إن حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء وكذلك تعرض عدد من اللاعبين للإصابات والإيقاف وراء التغييرات التي حدثت في التشكيل الذي خاض به المنتخب مباراته، يوم الثلاثاء، أمام قيرغيزستان التي انتهت بالتعادل 1-1- ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشدد على أنه حرص على منح الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة في المباراة ،مشيرا إلى أنه يتحسب كذلك إلى أهمية الاستعداد الجيد لمباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم المقررة في أكتوبر المقبل.

وأضاف كوزمين في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "رغم أن المنتخب كان متقدما في المباراة الا أنه استقبلت هدفا في نهاية المباراة وقد واجهنا منتخب جيدا جدا وهو منتخب قيرغيزستان".

وتابع: "عندما تقوم بإجراء تغييرات ومنح الفرصة للاعبين آخرين للمشاركة فإنه بالتأكيد ستكون النتيجة مختلفة".

وأشار مدرب منتخب الإمارات إلى أنه يجب على اللاعبين أن يقدموا كل ما عندهم عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني.