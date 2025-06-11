مانشستر سيتي يعيّن مساعدين للمدرب غوارديولا

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، تعيين مدربين مساعدَين سابقَين في ليفربول، ضمن الجهاز الفني للمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، بينهما الهولندي بيب ليندرس المساعد السابق للألماني يورغن كلوب.

ويصل ليندرس إلى ملعب الاتحاد مع مدرب الكرات الثابتة، جيمس فرينش، الذي أمضى 13 عاماً في ملعب أنفيلد. وتأتي التدعيمات الجديدة، بعد رحيل ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني لغوارديولا.

وعمل ليندرس (42 عاماً)، تحت إشراف الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز وكلوب في نادي ليفربول.

وترك النادي مع كلوب في نهاية موسم 2024، وتولى الإشراف على ريد بول سالزبورغ لكنه أقيل في ديسمبر.

وقال البرتغالي أوغو فيانا مدير كرة القدم في سيتي: «حصد ليندرس وجيمس خبرة كبيرة في أدوارهما الفردية خلال السنوات القليلة الماضية».

ومرّ سيتي بموسم مخيب فقد فيه لقب الدوري الإنجليزي مكتفياً بالمركز الثالث، بعد سلسلة تاريخية من أربعة ألقاب متتالية. كما أخفق سيتي في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

ويخوض سيتي مونديال الأندية في الولايات المتحدة وهو حامل اللقب، بعد تتويجه بالنظام القديم في السعودية قبل سنتين. ووقع في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي.