ترشيح الإماراتي يوسف الحمادي رئيساً للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية

تُصادق الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للرياضات الجوية التي تنعقد في التاسعة من صباح الاربعاء في فندق بلازا فيرساتشي بداف دبي، على انتخاب الإماراتي يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات لتولى منصب رئاسة الاتحاد القاري خلفا للتايلندي فيرايوث ديدياسين، الذي أنهى الفترة القانونية لرئاسة الاتحاد القاري للرياضات الجوية لمدة ثماني سنوات.

وكان الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، قد اختار يوسف الحمادي رئيسا بالإنابة بعد رحيل الرئيس التايلاندي عقب انتهاء فترته القانونية.

ويتضمن جدول اجتماع الجمعية العمومية انتخاب رئيس الاتحاد الاسيوي، بالإضافة إلى اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

ويعد يوسف الحمادي من أبرز المرشحين على مقعد الاتحاد الآسيوي نظرا للعلاقات القوية التي تربط الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية مع الاتحادات القارية، فضلا عن نجاحه في تقديم نفسه بصورة جيدة خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد القاري بالإنابة.