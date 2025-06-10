«الأبيض» يُفرط في فوز معنوي أمام قيرغيزستان

اكتفى المنتخب الوطني لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مستضيفه قيرغيزستان، في ختام مباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وتقدم حارب عبد الله، للمنتخب الوطني «30»، قبل أن يتعادل كاي ميرك للمنتخب القيرغيزستاني، في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع.

وأنهى المنتخب الإماراتي مشواره في مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثالث رافعا رصيده إلى 15 نقطة، ليخوض منافسات المُلحق القاري والمقرر أن يقام في نوفمبر المقبل.

وسيتوجب على المنتخب الوطني انتظار قرعة المُلحق الآسيوي التي ستُجري في 17 يوليو المقبل، لتحديد المنتخبين المقرر أن يواجهما في تلك المرحلة من التصفيات والتي ستجرى بالنظام المُجمع من دور واحد.

ودخل الأبيض مواجهة قيرغيزستان بعدة تغيرات عن المباراة السابقة التي خاضها ضد أوزباكستان، كان المدرب الروماني أولاريو كوزمين مضطرا للبعض لظروف إصابة كل من فابيو ليما، وكايو لوكاس، وماجد حسن، واستبعاد عددا آخر لقرارات فنية أو إدارية.

وزج المدرب كوزمين بكل من علي خصيف، وعبد الرحمن صالح، وايفكوفيتش، ومحمد عبد الباسط ويحي نادر، على حساب كل من، خالد عيسى، وخالد الظنحاني، وكوامي، وعبد الله رمضان وماجد حسن، بالإضافة إلى الدفع بالثلاثي يحي الغساني وحارب عبد الله وكايو كانيدو في الخط الامامي.

ولم تكن بداية المواجهة مقنعة بالنسبة للفريق الوطني، والذي تراجع قليلا إلى نصف ملعبه لمواجهة اندفاعة لاعبي قيرغيزستان، والذين هددوا مرمى علي خصيف في بعض المناسبات لكنها لم تمس الشباك.

وانتظر المنتخب الوطني حتى الدقيقة 20 ليكون له حضورا هجوميا عبر هجمة مرتدة قادها حارب عبد الله لتصل الكرة إلى يحي الغساني، والذي حاول بدوره وضع عبد الرحمن صالح في مواجهة الحارس، أرزهان توكوتايف، لكن الكرة طالت عليه.

وبعدها تمكن حارب عبد الله، من تسجيل هدف رائع بعد انفراد تام بحارس المرمى، حيث استغل تمريرة بينية متقنة من زميله لوان بيريرا، لينطلق بسرعة وثقة ويضع الكرة بمهارة عالية من فوق الحارس.

وأضاع حارب عبد الله فرصة أخرى لتعزيز تقدم المنتخب الوطني من وضعية شبه انفراد بالمرمى، لكنه سدد في الأخير بجوار القائم.

وتعرض المنتخب الوطني لأخطر تهديد في الشوط الأول من تسديدة أطلقها أليكولوف، أبعدها علي خصيف بمعاونة القائم.

وفي الشوط الثاني شدد منتخب قيرغيزستان، من قبضته الهجومية سعيا لإحراز هدف التعادل، لكن الوضعية الدفاعية المنظمة لمنتخبنا قضت على كافة المحاولات التي قام بها أصحاب الأرض من العمق تارة ومن على الأطراف تارة أخرى.

وبدا واضحا أن «الأبيض» اعتمد على الهجمات المرتدة، والتي كاد من احداها حارب عبد الله أن يُعزز من تقدم الأبيض بعد محاولة فردية أنهاه بتسديدة أرضية أمسكها الحارس.

وقبل أن يُطلق الحكم الكويتي أحمد آل علي صافرة النهاية نجح كاي ميرك، من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله جيرجالييك، بتسديدة استقرت على يسار الحارس.