تغييرات جوهرية في تشكيل منتخب الإمارات أمام قيرغيزستان

شهدت التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات لكرة القدم التي يخوض بها مباراته اليوم الثلاثاء أمام نظيره منتخب قيرغيزستان ضمن الجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تغييرات كبيرة عن التشكيلة التي خاضت المباراة السابقة أمام أوزبكستان في الجولة التاسعة يوم الخميس الماضي.

وضمت تشكيلة المنتخب في مباراة اليوم كلا من: علي خصيف وساشا ولوكاس بيمنتا وعبد الرحمن صالح ومحمد عبد الباسط ويحيى نادر وماركوس ميلوني وحارب عبد الله ويحيى الغساني ولوان بيريرا وكايو كانيدو.

وشهدت التشكيلة مشاركة ثمانية لاعبين أساسيين لم يشاركوا في التشكيلة السابقة، هم: علي خصيف وساشا وعبد الرحمن صالح ومحمد عبد الباسط وحارب عبد الله ويحيى نادر ويحيى الغساني وكايو كانيدو، فيما أستبعد كوزمين، ثمانية لاعبين كانوا قد شاركوا أساسيين في التشكيلة السابقة، هم: خالد عيسى الذي يغبب لأول مرة منذ فترة طويلة عن التشكيلة الأساسية وكوامي كوايدو وماجد حسن وعبد الله رمضان وليما وكايو لوكاس وعلي صالح والمدافع خالد الظنحاني.