«فارق التسجيل» يؤهل سلة شباب الأهلي إلى ربع نهائي آسيا

تأهل فريق السلة في نادي شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، المقامة في دبي حتى 13 الجاري، رغم خسارته أمام بطل اليابان «وتوسونوميا بريكس» بنتيجة 99-105، أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، في الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية.

كما شهدت الجولة الختامية للمجموعة الأولى تأهل فريق طبيعت إيران بالعلامة الكاملة، بحصده الانتصار الثاني على التوالي، وجاء على حساب برونكو المنغولي بواقع 78-76، مع العلم أن طبيعت حسم مباراته الافتتاحية بانتصارٍ مستحق على حساب جيجيانج جوانجشا ليونز الصيني بواقع 99-85.

وحافظ شباب الأهلي على صدارة فرق مجموعته الثانية رغم خسارته أمام بطل اليابان، بعد تشارك الـ«فرسان» الرصيد ذاته البالغ ثلاث نقاط مع كل من ميرالكو بولتس الفلبيني وبريكس الياباني، إلا أن «فارق التسجيل» كان له الدور الفيصل في تحديد هوية المتصدر والوصيف المتأهلين رسمياً للدور ربع النهائي، خصوصاً أن شباب الأهلي استهل مشواره بالفوز على بطل الفلبين (101-87)، قبل أن يتمكن الفلبينيون في ثانية الجولات أول من أمس من الفوز على بريكس الياباني بواقع (97-86).

وجاءت صدارة شباب الأهلي بفارق (+8 نقاط) من 200 نقطة سجلها في كلتا مباراتيه، مقابل تلقي سلته 192 نقطة، في حين حسم فريق ميرالكو بولتس الفلبيني مركز الوصافة والبطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للدور ربع النهائي بفارق (-3 نقاط) من إجمالي 184 نقطة سجلها، وتلقي سلته 187 نقطة، ولينتظر «وتسونوميا بريكس الياباني» الذي اكتفى بمجموع مباراتيه بفارق (-5) من 191 نقطة سجلها، و196 تلقتها سلته، الحصول على إحدى بطاقتي أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث، التي قد تقودهم مع نهاية دور المجموعات للدور ربع النهائي.

وقضى نظام البطولة التي سجلت في دور مجموعاتها مشاركة 9 أندية، بتأهل كل من المتصدر والوصيف في المجموعات الثلاثة للدور ربع النهائي، مع منح بطاقتين إضافيتين لصاحبي أفضل مركز ثالث.

ودفع شباب الأهلي ثمن تراخيه في الربع الأول الذي حسمه الفريق الياباني بواقع 31-23، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من تقليص الفارق بنيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث (31-28 و27-26)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي اطمأن خلالها «فرسان السلة» على تأهلهم رغم ذهاب نتيجتها لمصلحة اليابانيين (20-18).

وتقام اليوم قرعة الدور ربع النهائي الذي ينطلق غداً الأربعاء على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ويتحدد على أثرها هوية الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي، ومن ثم الذهاب إلى المباراة النهائية التي ستقام على صالة كوكاكولا أيضاً.