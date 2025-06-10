أنشيلوتي مُطالب بفوز أول مع البرازيل

بعدما بدأ مشواره مع أبطال العالم خمس مرات، بالتعادل السلبي خارج الديار مع الإكوادور، يبحث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن الفوز، ولا شيء سواه، في ظهوره الأول على الأراضي البرازيلية مدرباً لـ«سيليساو»، حين يواجه الأخير ضيفه الباراغوياني، اليوم، في ساو باولو ضمن الجولة الـ16 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويدرك المدرب الإيطالي البالغ (65 عاماً) أن التعثر أمام الجمهور البرازيلي - المتعطش لعودة منتخب بلاده إلى ما كان عليه سابقاً مع الحلم بالفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ 2002 - سيجعله في مرمى نيران الصحافة والمشجعين وحتى السياسيين.