سباليتي يرحل عن إيطاليا بعد مباراة مولدوفا

قال مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم لوتشيانو سباليتي، أمس، إنه أُقيل من منصبه إثر الخسارة الثقيلة خارج الديار أمام النرويج لكنه سيقود الفريق في مواجهة مولدوفا اليوم. وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي قبل مباراة مولدوفا التي تأتي بعد الخسارة (صفر-3) أمام النرويج يوم الجمعة الماضي في بداية مهينة لمشوار إيطاليا في التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

وقال: «الليلة الماضية كنا سوياً مع رئيس الاتحاد الإيطالي (جابريل) جرافينا. أخبرني أن الاتحاد سيعفيني من منصبي مدرباً للمنتخب الوطني.. لم أكن أنوي الاستسلام. كنت أود الاستمرار في مكاني ومواصلة مهام عملي. سأكون موجوداً أمام مولدوفا، بعدها سنفسخ العقد».