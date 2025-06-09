الحمرية يتعاقد مع الهداف ديوغو دا سيلفا

أعلن نادي الحمرية في حسابه على منصة «إكس» تعاقده مع اللاعب البرازيلي ديوغو دا سيلفا، قادماً من نادي دبا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.

وأنهى الهداف ديوغو دا سيلفا الموسم الماضي مسجلاً 19 هدفاً لفريق دبا، محتلاً المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري، خلف هداف الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير، بينما أصبح أول لاعب يسجل لفريق دبا أكثر من 100 هدف في جميع المواسم التي لعبها في صفوفه.

وكان الحمرية قد تعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، كما تعاقد الحمرية مع اللاعبين وليد اليماحي قادماً من نادي عجمان، والبرازيلي إدموندو قادماً من دبا، إضافة إلى العماني ناشد بن حاجي قادماً من الظفرة.