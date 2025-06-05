ليما: خلقنا العديد من الفرص.. وسنقاتل في الملحق

أعرب لاعب المنتخب الوطني فابيو ليما عن حزنه بعد ضياع فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم، عقب التعادل السلبي مع أوزبكستان، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً جيدًا وخلق العديد من الفرص، لكنه لم يوفق في التسجيل.

وقال ليما لـ «الإمارات اليوم»: «صنعنا العديد من الفرص أمام أوزبكستان، لكن للأسف لم ننجح في التسجيل. ورغم فقدان فرصة التأهل المباشر، ما زلنا نمتلك الفرصة من خلال الملحق. إذا حافظنا على نفس الأداء والروح، سنكون قادرين على التأهل».

وعن تأثير تغيير المدرب على أداء الفريق، أوضح: «المدرب كوزمين ليس غريبًا على اللاعبين، فقد درب العديد منهم سابقًا في العين وشباب الأهلي والشارقة، وهذا يسهل عليه التعرف على قدرات الفريق. كما أن اللاعبين يعرفون جيدًا ما يطلبه المدرب».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا يوجد شيء صعب أو مستحيل. أمامنا فرصة يجب أن نتمسك بها، وسنواصل العمل حتى اللحظة الأخيرة من أجل التأهل إلى كأس العالم».