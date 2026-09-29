زلاتكو يعلن عن تغييرات كبيرة في تشكيلة «الأبيض» أمام قطر

أكد مدرب منتخب الإمارات زلاتكو داليتش أن «الأبيض» أنهى دور المجموعات بصورة جيدة، بعد تقديم أداء قوي وتحقيق النتائج المطلوبة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات كل ثلاثة أيام يفرض التعامل مع جاهزية اللاعبين وإتاحة الفرصة للعناصر التي لم تشارك بشكل كافٍ، مبيناً أنه سيجري تغييرات كبيرة في التشكيلة.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي: «قدمنا مباراة جيدة وسجلنا أهدافاً وأنهينا دور المجموعات بشكل جيد، وأتمنى أن نواصل بهذه الطريقة. ليس من السهل خوض مباراة كل ثلاثة أيام، فنحن نشعر بالتعب، لكننا نحاول دائماً تقديم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «سنواجه قطر في الدور المقبل، وهو منتخب قوي وسبق له المشاركة في كأس العالم، لذلك ستكون مواجهة وتحدياً جيداً لنا. نريد تحقيق الفوز وتقديم مباراة قوية، لكنني سأمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين يستحقون المشاركة، وفي الوقت نفسه سأعمل على إراحة آخرين».

وتابع: «لدينا 23 لاعباً، والجميع يستحق الحصول على فرصة. أتوقع إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة، وربما تصل إلى تسعة تغييرات، لأنني أثق بجميع اللاعبين وأريد منحهم فرصة لإثبات قدراتهم».

وأوضح: «لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين، فهم يعرفون هدفنا وما نريده. نحن فريق متماسك، وكل لاعب سيقدم كل ما لديه، وأشعر بأننا أصبحنا عائلة واحدة خلال فترة قصيرة. هذا الانسجام فاجأني، وكنت أتوقع أن نصل إليه بعد ستة أشهر، لكنه تحقق في وقت أسرع».

وأردف: «إذا أردت الذهاب بعيداً في أي بطولة، فعليك أن تكون قوياً ومنظماً دفاعياً، وأن تحافظ على تركيزك طوال المباراة. لدينا فريق جيد وقادر على مواجهة أي منافس، لكن علينا الاستمرار بالطريقة نفسها وعدم التراجع عن أسلوبنا».

وقال: «قطر منتخب قوي ونحترمه كثيراً، ونعرف جيداً ماذا تعني هذه المواجهة. سنلعب بأسلوبنا ونحافظ على خطتنا، ولن نغير شيئاً في طريقتنا. سواء واجهنا السعودية أو العراق لاحقاً، سنكون جاهزين لأي منافس».