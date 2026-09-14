مدرب شباب الأهلي: مع انخفاض درجات الحرارة سنشاهد تطوراً في مستوى عدد من اللاعبين وسردار واحد منهم

أعرب البرازيلي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز على تراكتور الإيراني والأداء الذي قدمه فريقه، مؤكداً أن «الفرسان» سيطروا على نحو 80% من مجريات اللقاء، مع ضرورة العمل على تحسين الفعالية الهجومية خلال المرحلة المقبلة.

وقال جاردين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة، لكننا قدمنا فترات جيدة للغاية، وسيطرنا بشكل واضح خلال أول 35 دقيقة، قبل أن نفقد بعض السيطرة في نهاية الشوط الأول، وهو أمر تكرر معنا في المباريات الأخيرة وعلينا العمل على تصحيحه».

وأضاف: «في الشوط الثاني كانت أمامنا فرصة لحسم المباراة مبكراً، وبشكل عام أعتقد أننا سيطرنا على 80% من اللقاء. وفي بطولة بهذا المستوى، وتضم فرقاً استحقت جميعها الوصول إلى هنا، يجب أن نقدر المجهود الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم على التحكم في المنافس خلال الجزء الأكبر من المباراة».

وأكد جاردين رضاه عن أداء فريقه وصناعة عدد من الفرص أمام منافس قوي ومنظم، مشيراً إلى أن الأهم كان استثمار إحدى الفرص وتحقيق الفوز في بداية المشوار القاري.

وعن إهدار الفرص ومستوى المهاجم الإيراني سردار أزمون، قال جاردين: «بالتأكيد نستطيع أن نكون أفضل على مستوى الفعالية الهجومية، وهذه إحدى النقاط التي يمكن تطويرها، وأنا واثق بأنها ستتحسن مع توالي المباريات».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بسردار وحده، فهناك عدد من اللاعبين أصحاب البنية الجسدية والكتلة العضلية الكبيرة الذين يعانون بصورة أكبر خلال هذه الفترة من العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة».

وختم جاردين: «أتوقع أنه خلال شهر تقريباً، ومع تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة لتصبح أكثر ملاءمة للعب كرة القدم، سنشاهد تطوراً واضحاً في مستوى عدد من اللاعبين الذين يمتلكون هذه الخصائص البدنية، وسردار واحد منهم».