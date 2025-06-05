كايو: لم نلعب تحت الضغط.. ونعتذر للجمهور

أكد لاعب المنتخب الوطني كايو كانيدو أن «الأبيض» لم يواجه أوزبكستان تحت أي ضغوط نفسية أو ذهنية، نافيًا أن يكون الأداء قد تأثر بسبب الحاجة للفوز لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وقال كايو في تصريحات لـ «الإمارات اليوم»: «كانت لدينا فرصة حقيقية، حاولنا التسجيل وتحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك. لاعبو المنتخب يمتلكون خبرات كبيرة ولم يتأثروا بالضغوط. نملك مدربًا ذا خبرة كبيرة، ونؤمن بقدرتنا على التأهل عبر الملحق. نعتذر للجمهور ونعدهم بأن نواصل العمل لتحقيق حلم المونديال».

وعن التغييرات التي طرأت على المنتخب بعد تعيين المدرب كوزمين، أضاف: «كوزمين مدرب كبير، تمامًا كما كان بينتو مدربًا مميزًا أيضًا. لكل مدرب فلسفته وطريقته ومشروعه، وعلينا أن نعمل بجد لتحقيق هدفنا في التأهل. أشكر زملائي اللاعبين على جهودهم، وما زال الأمل قائمًا في المباريات القادمة».