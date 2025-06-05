كوزمين: لدينا خيبة الأمل كبيرة.. كنا قريبين جداً من الفوز

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، عن خيبة أمله بعد تعادل المنتخب سلبياً أمام أوزبكستان، لكنه أكد أن «الأبيض»كان قريبًا من تحقيق الفوز في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «خيبة الأمل كبيرة لأننا كنا قريبين جدًا من الانتصار. سيطرنا على أرضية الملعب وخلقنا العديد من الفرص، لكن للأسف لم نتمكن من استثمارها بالشكل المطلوب».

وأضاف: «اللاعبون قدموا أداءً جيدًا، وإن لم يكن مثالياً. بذلوا مجهودات واضحة، وهناك جوانب إيجابية سنعمل على تحسينها. علينا أن نواصل العمل من أجل استغلال الفرصة الثانية عبر الملحق، وأتمنى أن تكون فرصتنا فيه أكبر».

وتابع: «كان واضحًا أن أوزبكستان لعبت للحفاظ على التعادل، لأن التأهل يمثل إنجازًا كبيرًا لهم. لكن علينا أن نجعل الفرصة القادمة من نصيبنا».

وأشار كوزمين إلى أهمية جاهزية اللاعبين عند اختيار التشكيلة، قائلاً: «عدد الدقائق التي يخوضها اللاعبون مع أنديتهم يعد معيارًا مهمًا في عملية الاختيار. نحن نتابع أداء اللاعبين بشكل مستمر، ومعظمهم يشاركون في المباريات، وهذا أمر نأخذه بعين الاعتبار».

وأوضح: «عندما نتحدث عن كأس العالم، فإن الأمر لا يحتاج إلى تحفيز إضافي. نحن نستعد بشكل جدي، وندرك أهمية المرحلة المقبلة، خاصة مع نهاية الموسم الحالي وفترة الراحة. بعض اللاعبين سينضمون لاحقًا، وسنتابعهم من خلال المعسكرات والمباريات الودية التي سنخوضها قريبًا».

واختتم كوزمين حديثه قائلاً: «اللعب على مستوى المنتخب الوطني يتطلب جاهزية تامة واختيار أفضل العناصر. جميع المباريات ستكون صعبة، لذا علينا أن نكون في قمة التركيز. نحتاج إلى تطوير الجانب الهجومي والبدني والديناميكي للفريق، وسنعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهذه الجوانب».