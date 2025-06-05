«نقاتل من أجل الحلم» و«عيال زايد قدها» و«حلم وطن» تزين استاد آل نهيان

تزيّن استاد آل نهيان مساء اليوم بلافتات وطنية وشعارات تحفيزية، في المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره الأوزبكي، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

واستخدمت الجماهير التي وقفت بكل شغف خلف «الأبيض» عبارات مثل «حلم وطن» «عيال زايد قدها»، و«نقاتل من أجل الحلم»، في تجسيد حيّ لثقتها المطلقة باللاعبين ودعمها غير المشروط لمسيرة المنتخب نحو الحلم المونديالي.

ورغم تزامن المباراة مع وقفة عرفة، لم تتردد الجماهير في تلبية نداء الوطن، حيث بدأت بالتوافد إلى محيط الملعب منذ وقت مبكر، وارتدى بعضها قمصان المنتخب وحملت علم الدولة في مشهد عبّر عن وحدة جماهير الأندية خلف راية المنتخب الوطني.

وسادت أجواء تسودها الروح الوطنية والتآلف، فيما حرص عدد من المتطوعين على توزيع المياه والتمور على الحاضرين، في لفتة إنسانية تجسّد قيم التلاحم والتضامن المجتمعي.

ورغم التحديات التنظيمية، خاصة صعوبة إيجاد مواقف للسيارات نتيجة الازدحام في مواقف مول الوحدة المجاور، لكن ذلك لم يشكل ذلك عائقاً أمام الجماهير التي ملأت أجزاء كبيرة من مدرجات الاستاد، لتؤكد أن عشق الوطن لا يعرف حدوداً.

واستقبلت الجماهير لاعبي المنتخب بتحية حارة عند دخولهم أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، قبل أن يستمر التشجيع الصاخب والهتافات الحماسية طيلة مجريات اللقاء، في مشهد جماهيري نابض بالحياة والانتماء.

في المقابل، سجلت الجماهير الأوزبكية حضوراً لافتاً أيضاً، إذ قدّر عددها بنحو 3 آلاف مشجع، لم يتوقفوا عن دعم منتخبهم، مما أضفى على أجواء اللقاء طابعاً تنافسياً راقياً.

وفي بادرة لاقت استحسان الحضور، وفّرت شركة «مياه العين» أربع شحنات مبردة خصصت لخدمة جماهير الإمارات، تم من خلالها توزيع 75 ألف عبوة ماء بارد.