المنتخب يواجه «الأوزبكي» بسيناريو واحد

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في الثامنة من مساء اليوم، مواجهة قوية أمام نظيره الأوزبكي المُلقب بـ«الذئاب البيضاء» على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتُعدّ المباراة مصيرية وبمثابة الفرصة الأخيرة أمام «الأبيض» للإبقاء على حظوظه قائمة في حصد بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، في حال فوزه ورفع رصيده إلى 16 نقطة، علماً بأن الفوز اليوم، وكذلك في المباراة الأخيرة أمام قيرغيزستان ضمن الجولة الأخيرة، مقابل خسارة أو تعادل المنتخب الأوزبكي أمام القطري في الجولة الأخيرة، سيؤهل المنتخب مباشرة، ويحتل المنتخب المركز الثالث بـ13 نقطة، في ترتيب المجموعة خلف كل من منتخبَي إيران المتصدر بـ20 نقطة، وأوزبكستان ثانياً برصيد 17 نقطة، ويحل المنتخب القطري رابعاً بـ10 نقاط، وقيرغيزستان خامساً برصيد ست نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين فقط.

يذكر أن لقاء المنتخبين ضمن مباريات الجولة الرابعة انتهى بفوز المنتخب الأوزبكي بهدف نظيف، سجله لاعب الشارقة السابق أوتابيك شوكوروف من ركلة جزاء «76».

وعلى الرغم من أن مهمة «الأبيض» تبدو صعبة، فإنها ليست مستحيلة، وبإمكانه تحقيق حلم الوجود في المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد «إيطاليا 1990».

ويحلم مدرب المنتخب الجديد الروماني، أولاريو كوزمين، ببداية قوية مع منتخب الإمارات في أول ظهور رسمي له خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو الذي تمت إقالته أخيراً على خلفية تراجع نتائج المنتخب.

ويراهن كوزمين على أوراقه الرابحة، ممثلة في كايو لوكاس ولوان بيريرا وليما وعبدالله حارب وعبدالله رمضان وكايو كانيدو وعلي صالح وماجد حسن وبقية العناصر.

وأنهى «الأبيض»، الذي ينتظر أن يحظى بدعم جماهيري كبير في المدرجات، تحضيراته للمباراة بعدما خاض معسكرين مغلقين، الأول في دبي اشتمل على خمس حصص تدريبية، والآخر في أبوظبي وخاض خلاله أربع حصص تدريبية.

وتاريخياً، التقى منتخبا الإمارات وأوزبكستان خمس مرات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ سبق أن تواجها عام 1997 في مناسبتين، فاز «الأبيض» في الأولى (3-2)، وتعادلا في الثانية من دون أهداف، كما التقيا في مناسبتين أيضاً عام 2001، وتغلبت الإمارات ذهاباً وإياباً (4-1) و(1-صفر)، وكان آخر لقاء بينهما في أكتوبر من العام الماضي ضمن الجولة الرابعة في هذه التصفيات، وانتهى بفوز أوزبكستان بهدف نظيف.

مدرب أوزبكستان: الأهم بالنسبة لنا كيفية التعامل مع المباراة

قال مدرب منتخب أوزبكستان، تيمور كابادزه، إن منتخبه في وضع جيد جداً، وإن كل شيء يسير على ما يرام قبل مواجهة منتخب الإمارات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: «الكل يدرك مدى أهمية المباراة بالنسبة لنا، وأعتقد أن اللاعبين جاهزون بنسبة كبيرة»، وتابع: «نعلم جيداً أن منتخب الإمارات غيّر مدربه السابق، وتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين، وهو مدرب قضى وقتاً طويلاً في الدوري الإماراتي، لكن الأهم بالنسبة لنا هو كيفية التعامل مع المباراة، وجمع المعلومات التي تساعد المنتخب».

ترتيب المجموعة الأولى

1- إيران: 20 نقطة

2- أوزبكستان: 17 نقطة

3- الإمارات: 13 نقطة

4- قطر: 10 نقاط

5- قيرغيزستان: 6 نقاط

6- كوريا الشمالية: نقطتان