ودّع منتخب الإمارات للناشئين تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة، رغم فوزه على منتخب بنغلاديش بهدفين دون رد، أمس، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وحسم المنتخب السوري صدارة المجموعة وبطاقة التأهل إلى النهائيات، بعدما اكتسح منتخب بوتان بنتيجة 10-0، ليبدد حلم الأبيض في التأهل، رغم تساويه مع سورية في رصيد النقاط، إذ تفوق الأخير بفارق الأهداف.

وتنص لوائح التصفيات على تأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان عام 2027.

وحل الأبيض في المركز الثاني، فيما جاء منتخب بنغلاديش ثالثاً برصيد ست نقاط، وماكاو رابعاً بثلاث نقاط، وبوتان في المركز الأخير دون رصيد.

ورغم الإخفاق في بلوغ النهائيات الآسيوية، قدم المنتخب الإماراتي مستويات فنية جيدة خلال التصفيات، إذ استهل مشواره بالفوز على بوتان 3-0، ثم تغلب على ماكاو بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعادل مع سورية 1-1، ويختتم مشواره بالفوز على بنغلاديش.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بنغلاديش بالتعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح سالم جمال التسجيل للأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ويضيف سيف السعدي الهدف الثاني في الدقيقة 95.