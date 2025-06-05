لاعب كلباء بيسا ضمن أفضل 10 إيطاليين محترفين في الخارج

أعلن موقع «سوفا سكور»، المتخصص في أخبار كرة القدم، عن قائمة أفضل 10 لاعبين إيطاليين يحترفون في الخارج في الموسم المنصرم 2024-2025 بمختلف الدوريات في العالم، وحلّ لاعب نادي كلباء الإيطالي دانييل بيسا ضمن قائمة الـ10 الأوائل وجاء في المرتبة السادسة.

وانضم بيسا (32 عاماً) إلى صفوف كلباء في صيف عام 2022، ومثّل النمور في 79 مباراة خلال المواسم الثلاثة الماضية، وسجل خلالها 21 هدفاً، كما أسهم بصناعة 12 هدفاً.

وحلّ بيسا خلف كل من لاعب العربي القطري، ماركو فيراتي، ونادي بوريرام يونايتد التايلاندي، مارتين بواكي، ثم لاعب فرايبورغ الألماني، فينسينزو جريفو، ولاعب تورنتو إف سي الأميركي، فيدريكو برنارديسكي، ولاعب ستيوا بوخارست الروماني، خوري كيسوتي، تلاه لاعبون من دوريات عالمية أخرى.