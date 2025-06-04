الجزيرة يحصد لقب كأس السوبر تحت 21 سنة

حصد فريق نادي الجزيرة لقب بطولة كأس السوبر تحت 21 سنة، بعد تغلبه على فريق نادي شباب الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، أول من أمس، على الملعب الفرعي لاستاد طحنون بن محمد في مدينة العين.

وسجل أهداف الجزيرة سعيد عمر وصبري جمني وأحمد علوي، بينما سجل هدف شباب الأهلي، محمد الحامظ.

وشهد المباراة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو لجنة المسابقات، يحيى خلف المطروشي، وتوج لاعبي فريق الجزيرة والجهاز الفني والإداري للفريق بالميداليات الذهبية وكأس السوبر.