متحف العين يسدل الستار على «حارة الحصن»

أسدل متحف العين الستار على معرض «حارة الحصن: ذاكرة المكان والناس»، الذي أحيا قصة حارة الحصن، أحد أقدم وأهم أحياء منطقة العين، من خلال تقنيات عرض تفاعلية واكتشافات أثرية وصور تاريخية، وروايات تسلط الضوء على ذاكرة المكان والمجتمع.

ومنذ افتتاحه، في أكتوبر الماضي، استقبل المعرض 50 ألفاً و752 زائراً، وشهدت الجولات التعريفية المرتبطة به إقبالاً لافتاً، ما يعكس اهتمام الجمهور بالتعرف إلى تاريخ حارة الحصن وتراثها وتجارب سكانها وذاكرتهم الحية.

وقال مدير المتحف، عمر سالم الكعبي: «جسد التفاعل الذي شهده المعرض أهمية بناء روابط وثيقة بين أفراد المجتمع والأماكن والذكريات والتقاليد التي أسهمت في تشكيل هوية العين. ومع اختتام المعرض، نسعد بما لمسناه من تفاعل الزوار مع قصة حارة الحصن، وتعرفهم إلى تجارب الأشخاص الذين عاشوا فيها. ويلهم هذا المعرض أساليب سرد متحف العين لتاريخنا الثقافي الغني للأجيال القادمة»، وسلط المعرض الضوء أيضاً على المهارات والتقاليد والروابط الاجتماعية التي شكلت الحياة في حارة الحصن، بما في ذلك التطريز (التلي) وتحضير القهوة العربية، إلى جانب المكتشفات الأثرية التي عكست علاقات الحي بالمجتمعات، وشبكات التجارة في المنطقة الأوسع.

عمر الكعبي:

• سعداء بتفاعل الزوار مع حارة الحصن، وتعرّفهم إلى تجارب الذين عاشوا فيها.