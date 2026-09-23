مركز الشيخ محمد بن خالد ينفذ برامج مجتمعية

يواصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي تنفيذ برامجه ومبادراته المجتمعية والثقافية، مستهدفاً مختلف فئات المجتمع، من خلال مجموعة من المحاضرات والورش والزيارات والمشاركات التي تجمع بين المعرفة واللغة والهوية والتراث والوعي البيئي.

وشهد النصف الثاني من سبتمبر الجاري نشاطاً متنوعاً للمركز، عكس تعدد مجالات برامجه وحرصه على تقديم محتوى يجمع بين المعرفة والتطبيق، ويسهم في ترسيخ القيم الوطنية والثقافية لدى الأجيال منها: «بالعربية تواصلنا»، وبرنامج «الحرف الإماراتية التراثية» و«برنامج الأحد»، وورشتا «برواز الخوص» و«السدو الدائري»، ومبادرة «معاً فلنزرع».