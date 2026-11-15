«العين للكتاب» يجمع 230 عارضاً في «واحة الحكايات»

تنطلق بعد غدٍ فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي ينظِّمه مركز أبوظبي للغة العربية، في «العين سكوير» بمنطقة العين حتى 23 الجاري، تحت شعار «واحة الحكايات»، بمشاركة 230 عارضاً.

ويتضمن برنامج الدورة الجديدة أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية تناسب مختلف فئات المجتمع، وتُسلِّط الضوء على التراث الثقافي لمنطقة العين، وتعزز حضور اللغة العربية والقراءة في الحياة اليومية، وتوفر تجارب ثقافية مشتركة للأسر، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والتواصل بين الأجيال، تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة».

ويقدّم المهرجان برنامجاً متنوعاً يتوزّع على ثمانية محاور رئيسة، تشمل: «الثقافة والهوية»، «والشباب والمستقبل»، و«الطفل والأسرة»، و«التواصل والمجتمع»، و«ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، و«صوت العين - بودكاست من أبوظبي»، و«الفصل الثاني»، و«من عشانا»، بما يتيح للزوار من مختلف الفئات العمرية التفاعل مع الكتب والأفكار، واكتشاف المواهب المحلية، والتعرف عن قرب إلى الموروث الثقافي لمنطقة العين.

وتمتد الفعاليات إلى عدد من أبرز المعالم والمواقع الثقافية والتعليمية في منطقة العين، تشمل «العين سكوير»، وقصر المويجعي، ومجالس أبوظبي في منطقة العين، وعدداً من المدارس والجامعات، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإتاحة تجارب ثقافية ومعرفية متنوعة لمختلف فئات المجتمع.

تأثير الكلمة

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «يجسد مهرجان العين للكتاب إيماننا الراسخ بتأثير الكلمة المكتوبة، ودورها في تشكيل فهمنا لتراثنا، وتفاعلنا مع الأفكار الجديدة، واستشرافنا للمستقبل. ومن خلال هذه المنصات والفعاليات، نعمل على ترسيخ ثقافة القراءة لتصبح جزءاً من الحياة اليومية، ونهيّئ الفرص للجميع، لاسيما الأجيال الشابة، للتواصل وإثراء المعرفة عبر التجارب المشتركة. وعبر دعم الكتّاب والناشرين والمواهب الصاعدة، نسهم في تعزيز الأصوات الإبداعية التي ستصوغ المشهد الثقافي لدولة الإمارات للأجيال المقبلة».

من جهته، أكد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، أن «مهرجان العين للكتاب يواصل في دورته الـ17، ترسيخ مكانته منصةً ثقافيةً ومعرفيةً تجمع بين الكتاب والقراءة والإبداع، وتحتفي باللغة العربية والهوية الثقافية انطلاقاً من الإرث الإماراتي الغني. ويُسهم المهرجان في ترسيخ حضور اللغة العربية ضمن النسيج الثقافي والمجتمعي، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الصلة بين الأجيال الجديدة وتراثها وهويتها».

وأضاف: «تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع (عام الأسرة)، بما تقدّمه من برامج معرفية وثقافية وفنية في عدد من أبرز معالم منطقة العين، لتسهم في تعزيز حضور الثقافة والمعرفة في حياة الأسرة والمجتمع، وتؤكد مكانة الكتاب، والإرث الإماراتي، والقيم الأصيلة بوصفها مكونات رئيسة للهوية الوطنية».

«الطفل والأسرة»

ويخصّص مهرجان العين للكتاب 90 فعالية ضمن محور «الطفل والأسرة»، تشمل عروضاً مسرحية، وقراءات قصصية، وورشاً فنية تفاعلية، وجلسات توعوية تستهدف الأطفال والناشئة والأسر، وتتيح لهم التعلّم والاستكشاف من خلال المشاركة في تجارب ثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» الرامية إلى تعزيز الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال. ويستضيف المهرجان النسخة الخامسة من برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة»، الذي يركِّز هذا العام على «الشعر الغنائي الإماراتي»، من خلال تسليط الضوء على التجارب الشعرية لـ20 شاعراً من روّاد الشعر النبطي الإماراتي الذين ارتبطت قصائدهم بالأغنية الإماراتية الأصيلة، واستعراض إسهاماتهم في إثراء الموروث الشعري والغنائي للدولة، والحفاظ على عناصر الهوية الثقافية، ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

«كنز الجيل»

في تقليد سنوي ضمن مهرجان العين للكتاب، يستضيف قصر المويجعي حفل تكريم الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة «كنز الجيل»، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية للاحتفاء بالإبداع في مجال الشعر النبطي. ويشمل المهرجان كذلك عدداً من العروض الموسيقية والترفيهية المتجولة، وبرنامجاً فنّياً مبتكراً يسلّط الضوء على فنون المستقبل.

محمد المبارك:

. المهرجان يجسد إيماننا بتأثير الكلمة المكتوبة، ودورها في تشكيل فهمنا لتراثنا، وتفاعلنا مع الأفكار الجديدة، واستشرافنا للمستقبل.