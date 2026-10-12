مسيرة للتوعية بسرطان الثدي بمشاركة 450 شخصاً

نظمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ومستشفيات «ميديكلينيك»، مسيرة وردية بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وشهدت المسيرة، التي جابت منطقة النيادات بمدينة العين لمسافة خمسة كيلومترات، مشاركة واسعة بلغت 450 مشاركاً، تقدمهم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم محمد بن ركاض، وعدد من المسؤولين ومتطوعي الهلال الأحمر وأبناء الجاليات، إضافة إلى جمع غفير من السيدات، جسدوا دعم المجتمع لجهود رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي.